انخفاض طفيف في اسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر/أيلول 55 سنتاً أو 0.72 بالمئة إلى 74.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:09 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس/ اب 72.53 دولاراً للبرميل منخفضاً 61 سنتاً أو 0.83 بالمئة.ونزل الخامان القياسيان أكثر من 2 بالمئة يوم أمس الأربعاء، بعد توصل السعودية والإمارات إلى حل وسط من شأنه أن يمهد الطريق لصفقة لتوريد مزيد من الخام لسوق النفط الضيق وتهدئة الأسعار المرتفعة.

وانهارت المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد أبريل/ نيسان 2022.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثامن على التوالي الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت على الرغم من انخفاض معدلات استخدام المصافي.

