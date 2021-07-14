إيران تؤكد دعمها للعراق على الصعد كافة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت إيران، الأربعاء، دعمها للعراق على الصعد كافة واستمرار التعاون بين البلدين.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل اليوم وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي الذي قدم تعازي القيادة الإيرانية إلى اليه والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار".



وبحث اللقاء بحسب البيان "العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".