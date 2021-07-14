انت الان تتابع خبر البصرة.. تفكيك منصة صواريخ بالقرب من محطة كهربائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، عن العثور على صواريخ معدة للاطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.