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تحذير من 'السلة الغذائية' وفاجعة الناصرية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تضارب في التصريحات الرسمية بشأن حصيلة شهداء الناصرية،، والحلبوسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمعالجة أوضاع ذي قار.
= من موقع فاجعة مستشفى الحسين.. السومرية توثق تفاصيل الحادثة.. وتنقل معاناة الاهالي بعد الكارثة الانسانية.

= تسجيل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء.. والصحة تلوح بالعودة الى الحظر المشدد وغلق الحدود.


= انتقادات تطال مشروع السلة الغذائية.. وتحذير من انهاء العمل بالبطاقة التموينية.

= في ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز.. دعوات التسقيط والتمجيد تتوالى.. ولا مجال لتغيير مجرى التاريخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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