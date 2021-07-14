تحذير من 'السلة الغذائية' وفاجعة الناصرية في نشرة السومرية

= من موقع فاجعة مستشفى الحسين.. السومرية توثق تفاصيل الحادثة.. وتنقل معاناة الاهالي بعد الكارثة الانسانية.

= تسجيل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء.. والصحة تلوح بالعودة الى الحظر المشدد وغلق الحدود.



= انتقادات تطال مشروع السلة الغذائية.. وتحذير من انهاء العمل بالبطاقة التموينية.

= في ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز.. دعوات التسقيط والتمجيد تتوالى.. ولا مجال لتغيير مجرى التاريخ.