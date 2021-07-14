انت الان تتابع خبر تحذير من 'السلة الغذائية' وفاجعة الناصرية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تضارب في التصريحات الرسمية بشأن حصيلة شهداء الناصرية،، والحلبوسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمعالجة أوضاع ذي قار.
= من موقع فاجعة مستشفى الحسين.. السومرية توثق تفاصيل الحادثة.. وتنقل معاناة الاهالي بعد الكارثة الانسانية.
= تسجيل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء.. والصحة تلوح بالعودة الى الحظر المشدد وغلق الحدود.
= انتقادات تطال مشروع السلة الغذائية.. وتحذير من انهاء العمل بالبطاقة التموينية.
= تسجيل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء.. والصحة تلوح بالعودة الى الحظر المشدد وغلق الحدود.
= انتقادات تطال مشروع السلة الغذائية.. وتحذير من انهاء العمل بالبطاقة التموينية.
= في ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز.. دعوات التسقيط والتمجيد تتوالى.. ولا مجال لتغيير مجرى التاريخ.