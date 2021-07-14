انت الان تتابع خبر مشاجرة بين 'أطفال' تسفر عن وقوع جرحى في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإصابة شخصين نتيجة مشاجرة، والعثور على جثة رجل مجهول الهوية، في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدنيين اثنين إصيبا نتيجة مشاجرة بين اطفال تطورت الى تدخل ذويهم ضمن حي السفير في منطقة العبيدي في العاصمة".
في سياق آخر، أشار المصدر إلى "العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة بوب الشام".
في سياق آخر، أشار المصدر إلى "العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة بوب الشام".