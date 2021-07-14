مشاجرة بين 'أطفال' تسفر عن وقوع جرحى في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدنيين اثنين إصيبا نتيجة مشاجرة بين اطفال تطورت الى تدخل ذويهم ضمن حي السفير في منطقة العبيدي في العاصمة".

في سياق آخر، أشار المصدر إلى "العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة بوب الشام".

