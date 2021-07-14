بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تكلف لجنة نيابية للتحقيق بفاجعة الناصرية

وبحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منه، فان رئاسة البرلمان قررت "تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية، للتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار؛ للكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة المجلس بالسرعة الممكنة".أدناه الوثيقة: