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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تكلف لجنة نيابية للتحقيق بفاجعة الناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كلفت رئاسة مجلس الواب، اليوم الأربعاء، لجنة الصحة والبيئة النيابية، للتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار.
وبحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منه، فان رئاسة البرلمان قررت "تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية، للتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار؛ للكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة المجلس بالسرعة الممكنة".
أدناه الوثيقة:
أدناه الوثيقة: