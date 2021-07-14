رئاسة البرلمان تدعو لاجتماع طارئ لفرض القانون في ذي قار

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)".

وبين، أن "هدف الاجتماع هو معالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".

