انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تدعو لاجتماع طارئ لفرض القانون في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ، لفرض القانون في محافظة ذي قار.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)".
وبين، أن "هدف الاجتماع هو معالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".
وبين، أن "هدف الاجتماع هو معالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".