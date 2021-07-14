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رئاسة البرلمان تدعو لاجتماع طارئ لفرض القانون في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ، لفرض القانون في محافظة ذي قار.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)".

وبين، أن "هدف الاجتماع هو معالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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