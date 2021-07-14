قريبا.. شيخ الازهر في العراق: نقف مع العراقيين لمواجهة التحديات

وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي التقى اليوم، بشيخ الأزهر أحمد الطيب".

واضافت ان "الطيب أشاد في بداية اللقاء، بـ"تمكن العراق من هزيمة الإرهاب وتجاوز العديد من التحديات التي مرَّ بها وبالخطوات التي يخطوها لشغل مكانه الريادي في المحيط العربي كأحد أهم ركائز الأمن العربي"، لافتا الى "وقوف مشيخة الأزهر الشريف لجانب العراقيين جميعاً في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم".



من جانبه، أكد الدليمي، أن "العراق بحاجة الى جهود الأزهر في المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب وضد محاولات التفتيت، موضحا أن "صوت الأزهر يصل إلى قلوب العراقيين وجميع المسلمين فى العالم لأنه صوت الحكمة والعقل والاتزان، ويمثل جوهر الإسلام الحقيقي"، مُشيداً بـ"روح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف".

وتابع الدليمي ان "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين"، لافتاً إلى أن "العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التى تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية".



واشار البيان الى انه "فى نهاية اللقاء رحَّب شيخ الأزهر أحمد الطيب بزيارة العراق قريباً جداً، تلبية للدعوات الرسمية الموجهة له".