كمين محكم يطيح بعائلة سورية حاولت التسلل إلى العراق

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية، وجود تحركات لاشخاص في الجانب السوري قرب الشريط الحدودي مع العراق يسعون للدخول الى اراضينا عن طريق التسلل".وأضاف البيان، أنه "وفق المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى للقبض عليهم حال تجاوزهم الساتر الحدودي بين البلدين ، وهو ما قاموا به".

وأشارت إلى أنه "تبين انهم عائلة مكونة من ثلاثة اشخاص يحملون الجنسية السورية"، لافتة إلى "تسليمهم الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

