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صحة النجف تكشف موعد افتتاح المستشفى الالماني

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي ، اليوم الاربعاء، عن موعد افتتاح المستشفى الالماني في المحافظة.
وقال الكندي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مستشفى النجف التعليمي "الالماني" سيتم افتتاحها بعد عيد الاضحى المبارك".

واضاف "اعدكم بأنها ستكون إضافة مهمة ومتميزة للمؤسسات الصحية ليس في المحافظة فحسب بل وفي العراق ولولا الحزن الذي يعترينا جراء فاجعة الناصرية لكان فرحنا لايوصف بافتتاح المستشفى".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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