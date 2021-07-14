صحة النجف تكشف موعد افتتاح المستشفى الالماني

وقال الكندي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مستشفى النجف التعليمي "الالماني" سيتم افتتاحها بعد عيد الاضحى المبارك".

واضاف "اعدكم بأنها ستكون إضافة مهمة ومتميزة للمؤسسات الصحية ليس في المحافظة فحسب بل وفي العراق ولولا الحزن الذي يعترينا جراء فاجعة الناصرية لكان فرحنا لايوصف بافتتاح المستشفى".

