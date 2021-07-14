انت الان تتابع خبر صحة النجف تكشف موعد افتتاح المستشفى الالماني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي ، اليوم الاربعاء، عن موعد افتتاح المستشفى الالماني في المحافظة.
وقال الكندي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مستشفى النجف التعليمي "الالماني" سيتم افتتاحها بعد عيد الاضحى المبارك".
واضاف "اعدكم بأنها ستكون إضافة مهمة ومتميزة للمؤسسات الصحية ليس في المحافظة فحسب بل وفي العراق ولولا الحزن الذي يعترينا جراء فاجعة الناصرية لكان فرحنا لايوصف بافتتاح المستشفى".
واضاف "اعدكم بأنها ستكون إضافة مهمة ومتميزة للمؤسسات الصحية ليس في المحافظة فحسب بل وفي العراق ولولا الحزن الذي يعترينا جراء فاجعة الناصرية لكان فرحنا لايوصف بافتتاح المستشفى".