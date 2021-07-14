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توجيه جديد من المرور بشان اصحاب المركبات الحمل الكبيرة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، المباشرة بمحاسبة اصحاب المركبات الحمل الكبيرة الذين يسلكون المسار الايسر من الطريق في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مرور الرصافة/ طرق الرصافة باشرت بحملة مرورية لمحاسبة اصحاب المركبات الحمل الكبيرة الذين يسلكون المسار الايسر من الطريق".

 

ونشرت فيديو يوضح محاسبة عدد من اصحاب المركبات الحمل الكبيرة الذين يسلكون المسار الايسر من الطريق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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