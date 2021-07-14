توجيه جديد من المرور بشان اصحاب المركبات الحمل الكبيرة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، المباشرة بمحاسبة اصحاب المركبات الحمل الكبيرة الذين يسلكون المسار الايسر من الطريق في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مرور الرصافة/ طرق الرصافة باشرت بحملة مرورية لمحاسبة اصحاب المركبات الحمل الكبيرة الذين يسلكون المسار الايسر من الطريق".

ونشرت فيديو يوضح محاسبة عدد من اصحاب المركبات الحمل الكبيرة الذين يسلكون المسار الايسر من الطريق.