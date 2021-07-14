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العراق يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2022-2024 وبشكل رسمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم المصادقة على الترشيح خلال مؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة الذي سيُعقد في لاهاي في أواخر شهر تشرين الثاني القادم".

 

ومن الجدير بالذكر،إن العراق كان قد حصل أيضاً على منصب نائب رئيس مُؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة خلال عامي 2019 و 2020، مما عزز من دور العراق القوي والفعال داخل المنظمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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