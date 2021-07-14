الأردن تبدي استعدادها لاستقبال جرحى مستشفى الحسين في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - تلقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردنيّ أيمن الصفدي، مُعزياً بحادثة الحريق المُروع الذي وقع مساء يوم الاثنين بمستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الملك عبدالله الثاني حاملاً بحزنٍ ومواساة تعازيه، لحكومة وشعب العراق".

واضاف البيان، أن الصفدي "قدم صادق تعازيه لذوى الشهداء الأبرياء، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين".



وبحسب البيان اكد "تضامن حكومة وشعب المملكة الأردنيّة الهاشميّة مع حكومة وشعب العراق في مُواجهة هذا الحادث الأليم، واستعداد مستشفيات المملكة الأردنيّة لاستقبال الجرحى، و تقديم أي مساعدة مطلوبة".