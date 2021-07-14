انت الان تتابع خبر رسالة وداع مؤثرة من الحارس دوناروما الى ميلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفشل دوناروما في التوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد بعد انتهاء العقد في حزيران الماضي، قبل أن يساهم بقوة في تتويج منتخب إيطاليا بلقب "يورو 2020".

وكتب دوناروما عبر حسابه على "انستجرام": "بعض الخيارات صعبة، لكنها جزء من الحياة، فقد وصلت إلى ميلان عندما كنت طفلا صغيرا، لمدة ثماني سنوات ارتديت هذا القميص بكل فخر، قاتلنا، عانينا، انتصرنا، بكينا، احتفلت مع زملائي في الفريق، مع المدربين، كل من كانوا وما زالوا جزء من النادي، جنبًا إلى جنب مع معجبينا الذين يشكلون جزء لا يتجزأ مما كانت عليه العائلة لسنوات عديدة".



وأضاف: "لقد حققت أيضًا أهدافًا شخصية مهمة مع قميص الروسونيري، مثل أول ظهور لي في سن 16 في الدوري الإيطالي ، لقد عشت سنوات غير عادية لن أنساها أبدًا".

وتابع: "حان الوقت الآن لنقول وداعًا، لم يكن اختيارًا سهلًا، أي شيء غير ذلك، ومن المؤكد أن المنشور لا يكفي لشرح ذلك، أو ربما لا يمكنني أبدًا شرحه لأنه من الصعب التعبير عن أعمق المشاعر من خلال كلمات".

وأكمل: "ما يمكنني قوله هو أنه في بعض الأحيان يكون من الصواب اختيار التغيير، ومواجهة التحديات المختلفة، والنمو والاكتفاء".



وواصل: "كل جماهير الروسونيري الذين قابلتهم، من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، سيكونون دائمًا في قلبي كجزء أساسي من تلك الرحلة عبر الحياة التي جعلتني ما أنا عليه اليوم".

وأتم: "أتمنى لميلان كل التوفيق والنجاح، وأنا أفعل ذلك بقلبي، من أجل المودة التي تربطني بهذه الألوان، وهو شعور لا يمكن أن تلغيه المسافة والوقت".

من جانبه رد حساب ميلان الرسمي عبر "انستجرام" على دوناروما، وقال: "عزيزي جيجو، شكرًا لكل ما قدمته لنا خلال سنواتك بقميص الروسونيري".

وأتم: "نتمنى لك الأفضل في مسيرتك، تحياتنا".

