القبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات توزعت بين بابل، وذي قار، والبصرة".

وأضافت المديرية، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتوقيفهم وفق أحكام المادة(28) مخدرات ".

