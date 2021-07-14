انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات توزعت بين بابل، وذي قار، والبصرة".
وأضافت المديرية، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتوقيفهم وفق أحكام المادة(28) مخدرات ".
وأضافت المديرية، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتوقيفهم وفق أحكام المادة(28) مخدرات ".