تعرف على موعد بدء 'جمرة الغيظ' ومدة استمرارها في العراق

وقال العطية في حديث لـ الخليج 365، ان "القيظ هو فترة من فترات الموسم تبدأ من منتصف شهر تموز وتستمر حوالي 13 يوما".

وأضاف انه "على إثرها يسجل المناخ اعلى درجات الحرارة والرطوبة لا سيما في مناطق الجنوب".



واشار العطية الى أن "تسمية (جمرة القيظ) شعبية وليست علمية"، مبينا أن "ذروتها ستظهر واضحة بدءا من يوم غد".

ولفت المتنبئ الجوي الى ان "الاشعة فوق البنفسجية ستكون عالية في هذه الايام"، داعيا الى "عدم التعرض الطويل لا شعة الشمس المباشرة وشرب كميات كبيرة من السوائل لتعويض النقص الحاصل نتيجة الحراراة".

و"جمرة القيظ" ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في العراق ومناطق أخرى مثل الكويت وشمال السعودية، وهي المناطق الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة في العالم.



وخلال الموجة تصل درجات الحرارة إلى مستويات 50 درجة مئوية أو أعلى في الظل و60-70 مئوية للمواد تحت أشعة الشمس في مدن الجنوب والوسط.