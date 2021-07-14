انت الان تتابع خبر القبض على مطلوبين بقضايا إرهابية في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية في سامراء بمحافظة صلاح الدين.