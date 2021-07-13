مدير الدفاع المدني يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة تخص حريق الناصرية

وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "لدينا كشوفات دورية ذكرت فيها جملة من السلبيات والمخالفات في جميع الدوائر منها وزارة الصحة ولدينا كتب رسمية اشعرنا فيها ادارة المشفى بمواطن الخلل وقام ضابط مركز الدفاع المدني المسؤول بزيارة تفقدية اخرى قبل حصول الحادث بـ ٤٨ ساعة".

وأضاف أن "ضابط المركز وجد ان ادارة المشفى لم تنفذ اي منها واشر ذلك في سجل المشفى واحتفظ بصورة من السجل"، موضحاً "اشعرت ادارة المشفى بكتاب رسمي خلال شهري الخامس والسادس بأن هناك تسرب في منظومة الاوكسجين المغذي للردهات وهذا خطر جدا".

ولفت بوهان الى أن "جميع الملاحظات لم تبادر ادارة المستشفى في معالجتها اطلاقا لحين حصول الحادث"، مؤكداً "ما زالت جهود رفع الانقاض تقوم بها دوائر البلدية وما زالت الانقاض موجودة لليوم الثاني ويوم غد يكون الثالث على التوالي".

وتابع "كنا نتمنى من المحافظ استنفرار جهد كل دوائر المحافظة لتساهم في عملية رفع الانقاض بشكل سريع حتى نعلم بعدها اجراء عملية البحث بشكل نهائي الا ان هذا لم يحصل"، مشيراً الى أن "دوائر البلدية تعمل وتتوقف بعد نهاية الدوام او في ساعات العصر ومن ثم تعود للعمل في اليوم الثاني".

وشهد مركز عزل المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين في مدينة الناصرية بذي قار، امس الاثنين، حادث حريق اسفر عن عشرات الوفيات والإصابات.