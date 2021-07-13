موجة حرارة 'قاتلة' تجتاح دولة عربية

وحسب مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، فإن موجة الحرارة ما تزال مستمرة في عدد من جهات وأقاليم المغرب، خاصة في منطقة الغرب التي احتلت الصدارة، ثم تليها الأقاليم الجنوبية الشرقية.

وعزا الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في تصريح نقله موقع "سكاي نيوز عربية"، استمرار موجة الحرارة إلى غاية الثلاثاء في عدد من عمالات وأقاليم المملكة الجنوبية، إلى ظاهرة الشركي.