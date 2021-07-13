مقرب من الصدر يدعو الى إقالة محافظ ذي قار

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة له على "تويتر"، إنه "كخطوة أولى لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية".

وأضاف "ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها ثم العمل على تطبيق الأنظمة الصارمة داخل المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات".

وشهد مركز عزل المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين في مدينة الناصرية بذي قار، امس الاثنين، حادث حريق اسفر عن عشرات الوفيات والإصابات.