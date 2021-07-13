مصر تؤكد استعدادها لدعم العراق لتجاوز فاجعة الناصرية

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدم خلاله تعازيه للعراق حكومة وشعباً في سقوط ضحايا مستشفى الامام الحسين(ع) في الناصرية".وأكد السيسي، خلال الإتصال، "مواساة الشعب المصري وتعازيه وتآزره مع شقيقه الشعب العراقي، وأهالي الضحايا مبتهلاً الباري عز وجل الرحمة والمغفرة لهم والشفاء العاجل للجرحى، كما عرض استعداد مصر تقديم أي عون أو دعم يحتاجه العراق لتجاوز هذه الفاجعة".

وشكر الكاظمي، الرئيس السيسي على "مشاعره النبيلة ومبادرته الأخوية، معرباً عن أمله في التعاون بكل ما يحقق الأمن والإزدهار للشعبين العراقي والمصري، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لكل شعوب المنطقة".