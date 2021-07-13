المفوضية تعلن نتائج عملية المحاكاة الأولى للانتخابات

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تحت إشراف رئيس مجلس المفوضين القاضي ( جليل عدنان خلف) وأعضاء المجلس والمديرين العامين وأعضاء لجنة المحاكاة، وبحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية د. عبدالحسين الهنداوي وممثل عن الأمن السبراني، فضلاً عن الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الالكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابيةوالوكالة الدولية للنظم الانتخابية، أجرت مفوضية الانتخابات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص في 12/7/2021 في عموم أرجاء العراق بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخاية كافة من ضمنها (4) محطات في المكتب الوطني، و(2) محطتان في كل مكتب انتخابي للتصويت الخاص".وأضاف البيان، أنه "بدأت عملية التصويت للمحاكاة الأولى في الساعة العاشرة وانتهت ع الساعة الثانية عشرة ليتم بعدها مرحلة إرسال النتائج الالكترونية والعد والفرز اليدوي استنادا الى المادة (38) من قانون الانتخابات والتي تتضمنت (إجراء عملية العد والفرز اليدوي لمحطة واحدة فقط من كل مركز اقتراع)؛ لغرض المطابقة ما بين نتائج العد والفرز اليدوي والنتائج الصادرة من تقرير النتائج، إذ استمر إرسال النتائج عبر القمر الصناعي لغاية الساعة الثانية ظهراً، بعدها تم غلق المحطات ورزم المواد الحساسة وغير الحساسة وإرسال استمارات ومعها تقريرالنتائج وعصا الذاكرة وبطاقة مدير المحطة وشريحة الذاكرة الـ SD)) وإرسال النتائج الى المكتب الوطني لغرض المطابقة ما بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة وكانت نسبة المطابقة كالآتي:1. نسة المطابقة ما بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة100%.

2. نسبة المطابقة بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي كانت بنسبة 100%.

• نفذت المحكاة بـ (8601 ) ناخب صوت منهم ( 7804 ) ناخب .

• أعلى نسبة تصويت في محافظة ( ديالى )إذ بلغت 96% وأقل نسبة تصويت في محافظة (بغداد جانب الكرخ ) إذ بلغت 8/1%.

• عدد الأصوات الصحيحة ( 7413) عدد الأصوات الباطلة ( 431).

