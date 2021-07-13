غداً.. البرلمان يستضيف لجنة متابعة حادثة حريق مستشفى الناصرية

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحسب بيان نشرته الدائرة الإعلامية وورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم استضافة اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة حادث حريق المستشفى ومحافظ ذي قار يوم غد في القاعة الدستورية".وأضاف، "تستأنف الجلسة يوم غد الساعة الواحدة ظهراً".

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، حيث تم تضمينها فقرة مناقشة (حريق مستشفى الحسين التعليمي)، على أن يتم استكمال باقي فقرات جدول الاعمال يوم غد الاربعاء.

