برلماني عن فاجعة ذي قار: لن تكون الأخيرة لهذه الأسباب

وقال المفرجي في حديث لـ الخليج 365، إن "السلطة التنفيذية عليها تحمل المسؤولية الكاملة عن فاجعة مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وان تعمل على تقديم المقصرين الى القضاء حيث إنه رغم تكرار تلك الفاجعات لكننا لم نجد تقديم اي مقصر للمحاسبة مايجعل المآسي تتكرر على الشعب العراقي"، مبينا ان "الحكومة عليها عدم المجاملة على حساب الشعب والجثث المتفحمة بسبب الفساد والإهمال".واضاف المفرجي، ان "الشعب العراقي والقوى السياسية والحكومة عليهم جميعا عدم المجاملة تحت أي سبب في مواجهة هكذا تقصير ومصائب، وان يتم تسمية الاشياء بمسمياتها لاننا نمر بازمة سياسية ومجتمعية وهي ليست في صالح أي طرف"، مشددا على أن "الكاظمي مطالب بتسمية المقصر باسمه وأن يسمي الجهة التابع لها وأن يتم محاسبته بشكل واضح وبحجم الكارثة وان يعمل بكل جرأة وقوة وشجاعة على وضع الاشياء بمكانها الصحيح وسنكون حينها داعمين له والى قراراته طالما كانت لمصلحة الشعب العراقي".وتابع أن "المجاملة على حساب الشعب العراقي والاقتصاد العراقي ونزاهة العملية السياسية جميعها تؤدي بشكل طبيعي الى هكذا فواجع وهذه النتيجة طبيعية لهكذا اساس غير صحيح وما حصل في الناصرية سيحصل غدا في محافظات اخرى طالما كانت المجاملة موجودة والرقابة غائبة مع وضع الشخص غير المناسب في المنصب على حساب المصالح العامة"، داعيا رئيس الحكومة "بأن يكون شجاع وجرئ لتعديل مسار النظام الاداري في العراق وانهاء حالة المجاملة لأي طرف على حساب مصلحة العراق وشعبه وان يكون واضح وغير متردد وحينها سيكون الجميع داعمين له".

واكد المفرجي، ان "فاجعة ذي قار ليست الاولى ولن تكون الاخيرة طالما كان اساس الخطأ مستمر، وستمر الفاجعة مرور الكرام كسابقاتها في حادث الكرادة ومستشفى ابن الخطيب وغيرها طالما كانت المواقف آنية حين تحصل الكارثة وتنتهي بعد ايام دون حلول حقيقية".

