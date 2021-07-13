دولة مجاورة تعلن تضاعف الاصابات بـ 'دلتا' ثلاث مرات خلال اسبوع

وقال قوجة للصحفيين، "بالنسبة لسلالة دلتا، زاد عدد الحالات خلال الأسبوع من 286 إلى 750 في 36 مقاطعة. بالنسبة لسلالة "دلتا بلس"، لدينا أخبار سارة: لم تكن هناك زيادة في هذه السلالة".

وردا على سؤال حول إمكانية إدخال التطعيم الإلزامي، قال قوجة إن "التطعيم الإجباري ليس على جدول الأعمال، فنحن نفضل طريقة الإقناع".



وأضاف الوزير أن "التطعيم قد تسارع قليلا، ولكن ليس بمستوى مرض. وفي المناطق التي يكون مستواه غير كاف، نلاحظ زيادة في الإصابة بنسبة 20%".