الإطاحة بـ6 متسللين من سوريا إلى العراق

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود ثلاثة حالات تسلل عبر الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى إثر تلك المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ بنصب كمائن للمتسللين في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى".وأشار البيان إلى أنه "تم القبض عليهم فور تجاوزهم للشريط الحدودي باتجاه اراضينا، حيث تم القبض على اثنين من حملة الجنسية السورية بحالتي تسلل، فيما تم القبض على اربعة اخرين تبين انهم عائلة عراقية هربت الى سوريا اثناء معارك التحرير".

وأشار البيان إلى "تسليم جميع المتسللين إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".