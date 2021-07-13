انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا فاجعة الناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لضحايا حادث حريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية ارتفع الى ٩٤ شهيداً، و ٣٢ جثة مفقودة، بينهم ٢ من منتسبي الصحة".
وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تختلف كثيرا عن فاجعة ابن الخطيب في بغداد".
وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تختلف كثيرا عن فاجعة ابن الخطيب في بغداد".