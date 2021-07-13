حصيلة جديدة لضحايا فاجعة الناصرية

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية ارتفع الى ٩٤ شهيداً، و ٣٢ جثة مفقودة، بينهم ٢ من منتسبي الصحة".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تختلف كثيرا عن فاجعة ابن الخطيب في بغداد".

