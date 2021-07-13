مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بشهداء مستشفى الحسين

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "سوء الإدارة والفساد أسباب تؤدي لحدوث مثل كارثة يوم أمس".

وأضاف، أن "وفدا حكوميا رفيع المستوى التقى بأهالي الناصرية لمعرفة تأثيرات الفاجعة وتداعياتها"، لافتاً إلى أن "لجنة تحقيق حادث حريق مستشفى الإمام الحسين منحت أسبوعاً لإعلان النتائج".



وأشار إلى أن "مجلس الوزراء صوت على شمول شهداء حريق مستشفى الحسين بقانون الحقوق التقاعدية لمنتسبي الصحة".