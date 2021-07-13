البرلمان يتسلم السيرة الذاتية لمرشح حقيبة الصحة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس الوزراء سبق له وان ارسل السيرة الذاتية لمرشح حقيبة الصحة وهو صفاء الحسيني الى مجلس النواب، حيث وصلت قبل قليل بشكل رسمي".

ورجح المصدر، ان "يتم مناقشة السيرة الذاتية للمرشح خلال الساعات القليلة المقبلة، بغية حسم امر عرضها للتصويت خلال جلسة البرلمان يوم غد او التي تلحقها".

