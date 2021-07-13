البرلمان يعقد جلسته ويضمنها فقرة جديدة

بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤)، من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الثاني".



وخلال الجلسة، أعلن الحلبوسي تضمين اعمال جلسة اليوم فقرة مناقشة (حريق مستشفى الحسين التعليمي)، على أن يتم استكمال باقي فقرات جدول الاعمال يوم غد الاربعاء.