اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يعقد جلسته ويضمنها فقرة جديدة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته ويضمنها فقرة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤)، من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وخلال الجلسة، أعلن الحلبوسي تضمين اعمال جلسة اليوم فقرة مناقشة (حريق مستشفى الحسين التعليمي)، على أن يتم استكمال باقي فقرات جدول الاعمال يوم غد الاربعاء.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا