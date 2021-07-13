مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

اضاف، انه "تمت قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء فاجعة مستشفى الحسين (ع) قبل بدء الجلسة".

