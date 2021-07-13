انت الان تتابع خبر علاوي: الصمت عن سياسات الفساد والمحسوبية أثمر 'جثثاً متفحمة' و'سلاحاً منفلتاً' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، أن الصمت عن سياسات الفساد والمحسوبية سبب رئيس في حريق مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.