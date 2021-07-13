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انت الان تتابع خبر علاوي: الصمت عن سياسات الفساد والمحسوبية أثمر 'جثثاً متفحمة' و'سلاحاً منفلتاً' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، أن الصمت عن سياسات الفساد والمحسوبية سبب رئيس في حريق مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.
وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الصمت عن سياسات الفساد والمحسوبية والاقصاء والمحاصصة .. أثمر جثثاً متفحمة وسلاحاً منفلتاً، وواقعاً يسير من سيء لأسوأ حتى مفهوم الدولة تراجع بقوة ".
وأضاف، "من لم يتعض ويعرف تدابيره بعد حريق مستشفى ابن الخطيب، هو الذي سمح للنار بأن تتجرأ على مستشفى الحُسين".
وأضاف، "من لم يتعض ويعرف تدابيره بعد حريق مستشفى ابن الخطيب، هو الذي سمح للنار بأن تتجرأ على مستشفى الحُسين".