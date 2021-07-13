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رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل بشأن حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين

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بغداد - ياسين صفوان - عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الحسين.
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الحسين".

یذکر أن حريقاً كبيراً اندلع في مركز النقاء ب‍مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس في مدينة الناصرية جنوبي العراق مساء أمس الاثنين ؛ ما أدی الی استشهاد 64 شخصاً وإصابة اكثر من 50 آخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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