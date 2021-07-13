رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل بشأن حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الحسين".

یذکر أن حريقاً كبيراً اندلع في مركز النقاء ب‍مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوبي العراق مساء أمس الاثنين ؛ ما أدی الی استشهاد 64 شخصاً وإصابة اكثر من 50 آخرين.