السومرية تعيد نشر وثيقة حكومية دعت فيها مسبقا الى اتخاذ اجراءات السلامة في المستشفيات

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية في ذي قار بتاريخ 25/4/2021 ، حذرت فيها مسبقاً بشأن إجراءات السلامة المتبعة في مستشفيات المحافظة.

وجاء في الوثيقة: "نظراً للحادث الأليم الذي وقع يوم السبت الموافق 24/4/2021 في مستشفى ابن الخطيب، وتحسباً لوقوع حادث مشابه في محافظتنا وتنفيذاً لتوجيه دولية رئيس الوزراء في الاجتماع الطارئ على خلفية الحادث تقرر تشكيل لجان فنية مختصة في دائرتكم لتدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية في جميع مستشفيات محافظة ذي قار وتزويدنا بأسماء اللجان الفنية المسؤولة عن مراجعة وتدقيق إجراءات السلامة في جميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال وقوع أي حادث ناتج عن عدم قيام تلك اللجان بواجباتها الوظيفية".