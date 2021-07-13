انت الان تتابع خبر بالفيديو: 1000 مرشح للانتخابات في بغداد يتنافسون على 71 مقعدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقرر نحو 30 نائبا عن العاصمة اعادة ترشيح انفسهم، و20 مسؤولا محليا سابقا، مقابل وزير حالي واثنين سابقين احدهما كان قريبا من رئاسة الحكومة..بالمقابل نقل نائبان حاليان اماكن ترشيحهما الى بغداد،..وكان لافتا في اسماء المرشحين في بغداد وجود أشقاء مرشحين، وفنانين، ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات..



وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في عام 2018، كان قد شارك في الاقتراع 2266 مرشحا داخل بغداد..ومن المفترض ان تجري الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الاول المقبل، وسيتنافس فيها اكثر من 3000 مرشح..في بغداد قسم جانب الرصافة الى 10 دوائر، بينما الكرخ الى 7 دوائر، واظهرت قوائم الترشح عقب قيام مفوضية الانتخابات بتحديد ارقام المرشحين تنافس 880 مرشحا، وغياب 42 نائبا حاليا عن التنافس..