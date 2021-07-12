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الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية بعد حادثة ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية بعد حادثة الحريق في محافظة ذي قار.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار".

 

وكان مصدر أمني أفاد، امس الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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