ارتفاع حصيلة وفيات حريق 'مركز العزل' في ذي قار الى 40 شخصاً

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل 40 حالة وفاة و30 حالة اصابة واختناق بحريق مركز عزل مصابي كورونا". وأضاف المصدر أن "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان توجه الى الناصرية بعد الحريق الكبير"، مؤكداً أن "3 اسطوانات اوكسجين انفجرت نتيجة الحريق".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار.