الحلبوسي: سلمان الجميلي وراء مقترح تخفيض الانفاق على التموينية

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، عن تقديم وزير التخطيط الأسبق سلمان الجميلي مقترح تخفيض الانفاق على البطاقة التموينية الى النصف عام 2016.

وقال الحلبوسي في حوار تلفزيوني، إنه "في عام 2015 كانت هنالك ضائقة مالية في العراق وحرب وفي 2016 قدم وزير التخطيط والتجارة في حينها سلمان الجميلي في مجلس الوزراء مقترح تخفيض الانفاق في البطاقة التموينية الى النصف".

وأضاف أن "المقترح تم تمريره وفي الاجتماع الاخر للمجلس قال الجميلي عبارته الشهيرة عدت ولم يتحدث بها اي شخص"، مؤكداً أن "هذا السياق بقي معمولاً به في السنوات اللاحقة وكان اساسه مقترح مقدم من التخطيط".