بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، عن اعتقال "سارق" رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "بالتعاون مع الانتربول القبض على العقيد خالد المفرجي في تركيا وفق مذكرة قبض عراقية وتم جلبه الى العراق وتم استلامه من قبل المخابرات العراقية".

وأضاف أن "المفرجي هو سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع"، مشيراً الى أن "عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي".