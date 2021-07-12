اليابان تُصدر 'جوازات اللقاح' للسماح بالسفر مجانا

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو صرح في مؤتمر صحفي بأنه اعتبارا من 26 يوليو/تموز ، سوف يتمكن الأشخاص من التقدم للحصول على الشهادات في مجالس البلديات، حيث تم تسجيلهم كمقيمين في الوقت الذي حصلوا فيه على اللقاحات.وقال كاتو إن موقع وزارة الخارجية على الإنترنت سوف يعرض قائمة بالدول والمناطق التي تخفف إجراءات الحجر الصحي لمن يحملون جواز سفر اللقاح.

وتتطلع اليابان إلى قبول جوازات سفر اللقاح الخاصة بها في أكثر من 10 دول، من بينها إيطاليا وفرنسا واليونان، وفقا لمصادر حكومية.

ولفت كاتو إلى أن الشهادات سوف تكون مجانية "في الوقت الحالي" باستثناء أي رسوم بريدية، وقد يتم إصدارها في نفس يوم تقديم الطلب أو قد تستغرق عدة أيام.

