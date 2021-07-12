انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مبنى محكمة بداءة البياع (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل غرفة متخذة كمكتب للمحاميين داخل مبنى مجلس القضاء الاعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ محكمة بداءة البياع".وأضافت المديرية، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق ومنعت امتداد النيران داخل اروقة المحكمة، وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، بحسب البيان.