الدفاع المدني تسيطر على حريق الصحة والاخيرة تفتح تحقيقا بالحادث

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق الذي نشب في مبنى الوزارة".

وأضاف انه "لم يتم تسجيل إصابات"، مشيراً إلى ان "الحريق اندلع في عدد من اقسام المبنى الاداري بالوزارة".



واكد البدر ان "الوزارة فتحت تحقيقا بالحادث".