انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تسيطر على حريق الصحة والاخيرة تفتح تحقيقا بالحادث والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق مبنى الوزارة، فيما اشارت إلى فتح تحقيق بالحادثة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق الذي نشب في مبنى الوزارة".
وأضاف انه "لم يتم تسجيل إصابات"، مشيراً إلى ان "الحريق اندلع في عدد من اقسام المبنى الاداري بالوزارة".
واكد البدر ان "الوزارة فتحت تحقيقا بالحادث".
وأضاف انه "لم يتم تسجيل إصابات"، مشيراً إلى ان "الحريق اندلع في عدد من اقسام المبنى الاداري بالوزارة".
واكد البدر ان "الوزارة فتحت تحقيقا بالحادث".