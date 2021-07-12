نائب يحذر من سيناريو 'خطير' في الانتخابات المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاثنين، من سيناريو خطير يتمثل بارتفاع نسبة التزوير في المحافظة بالانتخابات المقبلة، في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة من الحكومة وأجهزتها التنفيذية لإيقاف سطوة المال السياسي والسلاح خارج اطار الدولة.

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك تخوف وهواجس كبيرة لدينا في محافظة ديالى نتيجة لانعدام التكافؤ بين المرشحين بسبب المال السياسي والسلاح خارج اطار الدولة واستخدام طرق الترهيب والترغيب والضغوط على المواطنين والتي نخشى من خلالها في حال عدم ايجاد حل لها تكرار سيناريو انتخابات عام 2018 من تزوير وتوجيه للمواطنين على قوائم محددة".



واضاف التميمي، ان "الكرة اليوم بيد الحكومة واجهزتها الامنية بغية ضبط السلاح ومتابعة استخدامه في ترهيب المواطنين، اضافة الى قيام الجهات الرقابية لمتابعة قضية استخدام المال السياسي والمال العام والنفوذ السياسي والسلطة، ناهيك عن دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وحتى المواطنين ليكونوا اداة الرقابة والتبليغ عن أي حالات مخالفة للقوانين وتضر بنزاهة الانتخابات"، مشددا على ان "تلك الأدوات غير القانونية في المحافظة قد تؤثر بنسبة كبيرة تتجاوز العشرين بالمئة من كمية الأصوات في حال عدم إيجاد رادع لها".



ودعا، الحكومة واللجنة العليا في مفوضية الانتخابات، الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء او تقليل أثر تلك الوسائل غير القانونية اضافة الى حماية المراكز الانتخابية، لانه دون ذلك فإننا سنخسر كل الجهود التي بذلت وتهدر جميع المقومات الايجابية خصوصا اننا في المرحلة الاخيرة وبحال كانت المدخلات غير متكاملة فان المخرجات لن تلبي طموحات الجماهير".