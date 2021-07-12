بالصور.. 18 فرقة اطفاء تتدخل للسيطرة على حريق ضخم جنوب بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمشاركة 18 فرقة اطفاء وانقاذ تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حريق كبير اندلع داخل جملون متخذ كمخزن للحبيبات البلاستيكية والاسفنج في منطقة عويريج جنوب بغداد" .وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة للحيلولة دون اتساع السنة اللهب الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث بعد ان نجحت بوضع ساتر مائي لعزل الاجزاء المحترقة عن ما يجاورها من خزين للمواد المذكورة".واشارت المديرية الى انه "رغم صعوبة اخماد المواد البلاستيك والاسفنج وانبعاثاتها الغازية السامة المعرقلة لجهد الدفاع المدني تمكنت الفرق المشاركة من احتواء الحريق والاخماد التام بوقت قياس حال دون زيادة الخسائر المادية داخل الجملون المحترق وانهت الحريق دون تسجيل اصابات" .

ولفتت الى أنها "طلبت استدعاء خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".