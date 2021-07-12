'انخفاض في درجات الحرارة'.. طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية حصلت عليها للسومرية نيوز، إن "طقس يوم غد الثلاثاء سيشهد تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

وأضافت أن "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".



وأشارت الهيأة الى أن "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً في عموم العراق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وتابعت، ان "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".