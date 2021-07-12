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أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، سلسلة ارتفاع في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، مقابل الدينار العراقي.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 147950 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد، 147600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية الى 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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