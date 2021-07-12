انت الان تتابع خبر أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، سلسلة ارتفاع في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، مقابل الدينار العراقي.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 147950 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد، 147600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية الى 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية الى 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.