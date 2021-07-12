أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق المحلية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، 147950 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد، 147600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية الى 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

