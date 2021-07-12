بـ'عمليات تطهير'.. أفغانستان تعلن مقتل واصابة 33 عنصرا من طالبان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 26 عنصرا من حركة "طالبان"، في "عمليات تطهير" نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار.

ونشرت وزارة الدفاع الأفغانية على حسابها في "تويتر": "قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار".



وأضافت، انه "تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم".

