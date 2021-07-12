اخبار العالم / اخبار العراق

بسبب الأمطار الغزيرة.. إلغاء أكثر من 440 رحلة جوية في مطارات بكين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بسبب الأمطار الغزيرة.. إلغاء أكثر من 440 رحلة جوية في مطارات بكين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ألغى المطاران الدوليان في بكين، "داشينغ" و"شودو"، اليوم الاثنين، أكثر من 440 رحلة ن بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة الصينية.
وكان من المقرر أن أن تنطلق من مطار شودو 806 رحلات اليوم الإثنين، تم إلغاء 285 رحلة منها، وفي مطار داشينغ، تم إلغاء 156 رحلة من أصل 598 رحلة.

وتشهد بكين نزول أمطار غزيرة منذ مساء أمس الأحد، وبحسب مكتب الأرصاد الجوية بالمدينة، فإن هذا هو أقوى هطول للأمطار في العاصمة منذ بداية العام، وقد تجاوزت كميات الأمطار في بعض مناطق العاصمة 150 مليمترا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا