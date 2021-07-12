الكاظمي يُعلِن اعتقال مسؤولين فاسدين بوزارة الكهرباء

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ايلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت اعتقال مسؤولين عن الفساد في وزارة الكهرباء، معلناً السعي لحلّ مشكلة الكهرباء، ومؤكداً العمل السريع لتجاوز اخفاقاتها.

وقال الكاظمي خلال تفقده لعمل وزارة الكهرباء في بغداد اليوم أن الارهابيين وداعميهم يواصلون محاولاتهم إعاقة الحياة في العراق "فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة ها هم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكلٍ متواصل".

وأشار إلى أن هناك قوى واهمة، تعمل على أن لا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة"_ حسبما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف"، مضيفا "عملنا على قطاع الطاقة وتطويره لن يتوقف، ونعمل على خطة استراتيجية نؤسس لها وفق دراسات واقعية لإدامة الكهرباء كخدمة مستمرة للمواطنين"

تنويع مصادر الطاقة

وأوضح الكاظمي: "حلولنا في قطاع الطاقة الكهربائية تستند إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء من الوقود الغازي أو غيره لتشغيل محطات التوليد فمنذ بداية تسلمنا مهامنا (في الثامن من ايار مايو عام 2020) قلنا إن الأفعال الحقيقية والملموسة هي ما سيشاهدها ويتلمسها المواطن، الذي اكتفى من الأقوال والكلام على مدى سنوات مضت".

وبيّن ان الاستهدافات المستمرة لقطاع الكهرباء تحاول أن تمنع استقرار المنظومة الكهربائية خاصة بعد أن "افتتحنا محطتين حديثتين ومهمتين في ذي قار وصلاح الدين".

ولم يعط الكاظمي وعوداً لقرب حل مشكلة المهرباء قائلا "لا توجد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكننا نضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن، ونستنهض كل طاقات قطاعي الإنتاج والتوزيع لأجل وضع الحلول، وأن يلمس المواطن نتائج إيجابية".

وأوضح انه سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل الى حل المشكلة من جذورها".

مسؤولية الخراب

واضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا "من يحاول أن يحمّل الحكومة الحالية مسؤولية الخراب، عليه بمراجعة نفسه وذاكرته، فالخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز بينها".

وشدد بالقول "نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد" في اشارة الى بعض الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية ضد الانقطاعات في الطاقة الكهربائية مع تجاوز درجات الحرارة نصف الغليان..

واشار الى انه وجه وزارتي النفط والمالية بتقديم الدعم المطلق لوزارة الكهرباء من أجل ديمومة توفير الطاقة للشعب العراقي.. منوها الى ان خلية الازمة ستتابع وتتصرف بأسرع رد فعل إزاء أي خروقات تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية.



لاحلول ترقيعية

واكد الكاظمي انه "لا فائدة من الحلول الترقيعية المؤقتة التي ندفع ثمنها مرتين، والأهم هو عمل هذه الحكومة على وضع الحلول الجذرية والعلمية والصحيحة لمشكلات قطاع الطاقة في العراق، بخطط قصيرة الأمد، وأخرى متوسطة، بالإضافة إلى الخطط طويلة الأمد".

واعتبر ان "من أساء إلى قطاع الطاقة عبر الفساد أو الإهمال، أو المساومة السياسية وعلى مدى سنوات، فإن فعله لا يختلف عما يفعله الإرهاب اليوم باستهداف خطوط نقل الطاقة".

اعتقال مفسدين

واوضح ان التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء قائلا "هؤلاء مثلوا يداً آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه.

يجب أن لا يتحول قطاع الكهرباء مادة للصراعين السياسي والانتخابي فالمواطن عانى بما فيه الكفاية من هذه الصراعات ونعمل بكل الجهود لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وبين ان التحقيقات مستمرة في مواطن الفساد ضمن عمل وزارة الكهرباء وألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات". وقال ان "أولى الثوابت هو أن نتجاوز الروتين، ونحد من البيروقراطية، لأنها من أسباب تدهور قطاع الطاقة، وضررها لا يختلف عن الفساد".

البدائل

وبعد ذاك اجرى الكاظمي، زيارة تفقدية الى محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء حيث اطلع على سير العمل في المحطة وسبل تعزيز واقع الإنتاج ورفع الكفاءة، وبما يضمن إنسيابية وصول الطاقة الكهربائية الى المواطنين واستقرار التجهيز ".

وقد اصدر الكاظمي أصدر عدة توجيهات متعلقة بعمل المحطة وقطاع الإنتاج، لتسهيل المهام وتجاوز الروتين واختصار الزمن والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين،،بالاضافة الى تفعيل الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لحل المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء".

وشدد على "العاملين في المحطة وقطاع الإنتاج وملاكات وزارة الكهرباء بصورة عامة بضرورة تكثيف الجهود ومواصلتها، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتجاوز العوارض الفنية وسرعة إيجاد البدائل على الرغم من الظروف الصعبة".

وكانت خلية الاعلام الامني قد كشفت السبت الماضي ان الهجمات التي تعرّضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل سبعة اشخاص وإصابةِ أحد عشر اخرين وتخريب حوالي 70 برجا ناقلا للطاقة الكهربائية.