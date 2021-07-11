انت الان تتابع خبر تركيا تعلن 'تحييد' اثنين من عناصر حزب 'العمال الكردستاني' شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، "تحييد" اثنين من حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "غارة جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة أفشين، بعد رصدهم في إطار عملية مخلب البرق".
وأكدت الوزارة "استمرار عمليات مكافحة عناصر "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية بكل حزم وتصميم".
وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.
وأكدت الوزارة "استمرار عمليات مكافحة عناصر "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية بكل حزم وتصميم".
وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.